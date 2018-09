(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – “Credo che tutti i genitori degli scomparsi, che sono tanti, abbiano diritto di sapere cosa è successo. Io voglio sapere cosa è successo a mio figlio e farò il possibile perché il caso sia riaperto”. Lo ha detto, in un’ intervista all’emittente ‘E’tv’, Antonia Angeloni, mamma di Giovanni Ghinelli, infermiere bolognese di cui non si hanno notizie dal febbraio 2007. L’indagine sulla scomparsa è stata archiviata nel 2012, senza arrivare a nulla, ma nessuno aveva avvertito la famiglia che il caso era ritenuto chiuso. Ora, assistiti dall’avvocato Barbara Iannuccelli, i genitori chiedono che le indagini siano riaperte. “Giovanni non si è ammazzato né si è allontanato volontariamente, gli è successo qualcosa di grave come era emerso dalla prima attività investigativa svolta, che è stata poi incredibilmente archiviata”, ha detto Iannuccelli, che chiederà al procuratore capo di Bologna la riapertura del caso.