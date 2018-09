(ANSA) – MOSCA, 27 SET – La nuova auto presidenziale ‘made in Russia’, la Aurus, fortemente voluta da Vladimir Putin, sta per essere inviata in Italia, forse per essere sottoposta a test europei che ne permettano l’esportazione all’estero. Lo riporta la governativa Rossiskaya Gazeta. Sui social sono apparse delle immagini che mostrano la Aurus parzialmente smantellata e caricata sul pianale di un camion. L’esemplare in questione, scrive la testata, potrebbe poi debuttare al salone di Ginevra il prossimo marzo. Il modello è il ‘senat’, ovvero non quello usato dal presidente, il senat limousine, la variante blindata.