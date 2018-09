(ANSA) – GENOVA, 27 SET – Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente che si tiene a Palazzo Ducale dal 28 al 30 settembre consegnerà simbolicamente a Maurizio Gregorini, in rappresentanza dell’assessorato alla cultura del Comune di Genova una biblioteca indipendente a beneficio della città e degli sfollati del crollo del Ponte Morandi. La biblioteca si costituisce attraverso le donazioni delle case editrici coinvolte nell’edizione genovese di Book Pride e vuol essere, si legge in una nota di palazzo Ducale “un segno concreto della vicinanza a Genova e un modo per contribuire a creare la memoria di questa tragedia, ma anche a favorire il ritorno alla normalità”. I volumi donati saranno destinati alla Biblioteca Civica Cervetto di Rivarolo e alla Biblioteca Civica Gallino di Sampierdarena. La cerimonia di consegna si terrà domani, primo giorno del Book Pride a Palazzo Ducale, alle 16,30.