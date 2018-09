(ANSA) – BRATISLAVA, 27 SET – C’è anche un ex poliziotto tra le persone arrestate in Slovacchia nell’ambito delle indagini sull’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Lo rendono noto i media slovacchi. Durante il raid la polizia ha arrestato otto persone. Secondo il sito pluska.sk, l’ex agente in passato aveva lavorato anche per un’agenzia di sicurezza e si dedicava ad arti marziali. Il raid ha avuto luogo nella città di Kolarovo nel sud della Slovacchia, a 50 chilometri da Velka Maca, dove sette mesi fa furono ritrovati morti Kuciak e la sua compagna.