(ANSA) – PAVIA, 27 SET – Il loro compito era quello di trasportare in alcune aziende vitivinicole dell’Oltrepò Pavese, impegnate in queste settimane nella vendemmia, lavoratori extracomunitari occasionalmente assunti da una cooperativa del Piacentino. Un tipico caso di caporalato, con lo sfruttamento di cittadini extracomunitari (di origine africana) che raggiungevano i luoghi di lavoro stipati in furgoni in cui viaggiavano anche più di 10 persone, e costretti a lavorare in condizioni impossibili per percepire un compenso inferiore ai cinque euro all’ora. Due indiani di 41 e 39 anni, residenti a Cortemaggiore (Piacenza), sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Montù Beccaria (Pavia), con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: in pratica, secondo quanto è emerso dall’indagine, svolgevano la funzione di “caporali autisti”.