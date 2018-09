(ANSA) – ROMA, 27 SET – La Camera ha approvato la mozione di maggioranza su “iniziative per Roma Capitale”. Il testo, con il deputato M5S Francesco Silvestri come primo firmatario e sottoscritto anche da deputati leghisti come Barbara Saltamartini, impegna il governo “ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire un rafforzamento dell’ ordinamento di Roma Capitale in attuazione dell’articolo 114 della Costituzione, a partire dal decentramento amministrativo e dal ruolo dei municipi, in attuazione dell’ articolo 5 della Costituzione”. Il provvedimento, inoltre, prevede di valutare “l’opportunità di coinvolgere il sindaco di Roma Capitale nelle riunioni del Consiglio dei ministri, all’ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti, a vario titolo, alle funzioni assegnate a Roma Capitale.