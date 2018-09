(ANSA) – NEW YORK, 27 SET – Il segretario di stato Usa Mike Pompeo, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Nord Corea a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, ha detto che nonostante i progressi “le sanzioni rimangono in vigore sino alla completa denuclearizzazione”. “Gli Usa sperano e vogliono vedere che il processo diplomatico arrivi ad un finale di successo”, ha precisato, ribadendo che ieri ha incontrato la sua controparte nordcoreana e hanno discusso del secondo summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un. Pompeo ha detto anche “è l’alba di un nuovo giorno” sulla Nord Corea e ha parlato di una “svolta diplomatica”, ricordando che la posizione degli Stati Uniti e’ la posizione del mondo. “Il futuro può essere luminoso per la Nord Corea se rispetta i suoi impegni per una denuclearizzazione completa e verificabile”, ha continuato.