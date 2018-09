(ANSA) – ROMA, 27 SET – Sono oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i vitalizi. Lo apprende l’Ansa alla vigilia della conferenza stampa nella quale il presidente dell’Associazione ex parlamentari Antonello Falomi e i due vicepresidenti, Franco Proietti e Michele Zolla, faranno il punto sui ricorsi. Il termine per presentarli scade oggi.