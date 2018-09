(ANSAmed) – GAZA, 27 SET – Nelle ore che hanno preceduto il discorso del presidente Abu Mazen all’Assemblea generale dell’Onu si e’ bruscamente impennata la tensione fra Hamas ed al-Fatah a Gaza e in Cisgiordania. A Gaza Hamas ha impedito alle emittenti della Striscia di trasmettere il discorso e ha vietato che esso sia offerto ai clienti nei locali pubblici della Striscia. Fonti di al-Fatah hanno denunciato che fra ieri e oggi centinaia di suoi membri sono stati fermati dai servizi di sicurezza di Hamas a Gaza per impedire che al termine del discorso essi organizzino manifestazioni di sostegno. Ieri dirigenti di Hamas hanno accusato Abu Mazen di collaborazionismo con Israele, hanno denunciato i suoi incontri con gli esponenti politici israeliani Ehud Olmert e Tzipi Livni, e hanno sostenuto che egli ”non rappresenta piu’ il popolo palestinese”. In parallelo duri attacchi alla leadership di Hamas sono stati lanciati da portavoce di al-Fatah in Cisgiordania dove – secondo Hamas -decine di esponenti islamici sono stati fermati.