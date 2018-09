(ANSA) – NEW YORK, 27 SET – “Alcuni colleghi del Consiglio di Sicurezza hanno escluso totalmente misure di questo organo in relazione ai progressi fatti da Pyongyang. Ricordo che in ogni negoziato ad un’azione deve corrispondere una reazione: ai progressi della Nord Corea sulla denuclearizzazione deve seguire un alleggerimento delle sanzioni”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, durante la riunione del Consiglio presieduta dal segretario di Stato Mike Pompeo a margine dell’Assemblea Generale Onu. Mosca, ha aggiunto “e’ pronta a cooperare con tutte le parti su negoziati egualitari e non discriminatori”, sottolineando che altrimenti va a finire come con l’accordo su nucleare iraniano, con una decisione unilaterale.