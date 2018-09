(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Il passaggio in Ferrari? E’ tutto ancora molto lontano e devo ancora finire la stagione. Dobbiamo concentrarci su queste ultime gare che restano fino alla fine del Mondiale di F1. Devo migliorare e questo è l’obiettivo in Sauber per la fine della stagione”. Così Charles Leclerc (Alfa-Sauber), nella conferenza stampa odierna in vista del Gp di Russia che si disputerà domenica sul circuito di Sochi. A proposito del tracciato, Leclerc, che l’anno prossimo correrà in Ferrari, ha aggiunto: “Non lo conosco bene, è difficile dare un giudizio”.