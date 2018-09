(ANSA) – ROMA, 27 SET – “E’ stata un’esperienza fantastica, unica. E adesso voglio godermi al massimo questa sfida. Quella che sta per iniziare potrebbe essere una delle più belle Ryder Cup di sempre. Questo è sicuramente uno dei nostri grandi obiettivi. Queste le parole di Thomas Bjorn, capitano del Team Europe, che da domani sfiderà gli Stati Uniti, durante la cerimonia d’apertura della Ryder Cup di golf. “Giocare questa sfida in un Paese come la Francia, dalla tradizione enorme, è speciale. Salire sulla Tour Eiffel, cenare nella reggia di Versailles, è stato qualcosa d’indescrivibile – ha detto ancora il danese -. Un benvenuto a tutto il pubblico, speriamo di onorare la bandiera europea. Spesso l’Europa si trova divisa, ma quando si gioca la Ryder Cup è sempre unita”.