(ANSA) – ROMA, 27 SET – Slitta l’ok al bilancio consolidato di Roma, che non sarà approvato entro la data di scadenza prevista del 30 settembre. Ad annunciarlo oggi in Assemblea Capitolina è lo stesso assessore al Bilancio e Partecipate Giovanni Lemmetti. A “bloccare” l’approvazione del documento è il bilancio di Ama che non è ancora stato approvato dall’ assemblea societaria, a causa di una verifica ancora in corso a Palazzo Senatorio di alcune passate partite contabili tra la municipalizzata e il Comune. E i sindacati attaccano: se non arriva ok al bilancio Ama, l”o sciopero sarà inevitabile”. Lemmetti rassicura: “Ama ha tutte le risorse per il pagamento di stipendi, fornitori e tutto ciò che riguarda il servizio pubblico”. Il ritardo dell’ok al bilancio consolidato comporta, come sanzione, “il blocco delle assunzioni fino a che non venga approvato”. La sindaca Virginia Raggi ammette: “il tema dei servizi pubblici è il tallone d’Achille di Roma. Stiamo lavorando tantissimo per cambiare”.