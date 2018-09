(ANSA) – ROMA, 27 SET – E’ stata annullata l’udienza del Collegio di garanzia per lo sport del Coni che domani avrebbe dovuto esaminare i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli relativi al format della Serie B. Lo ha reso noto il Coni, dopo che il presidente del Collegio, Franco Frattini, ha emesso una comunicazione in merito. “Preso atto che il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della decisione del Collegio di garanzia – afferma Frattini -, sicché essa è pienamente esecutiva ed impedisce al Collegio di pronunciarsi sulla materia, avendo il Collegio, con la ripetuta decisione 62-2018, dichiarato la propria incompetenza e rinviato agli organi della giustizia sportiva federale, è ritenuta sconvocata l’udienza prevista per domani alle 14,30 davanti alla I Sezione.