(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – Fermo convalidato e applicazione della custodia cautelare in carcere. E’ questa la decisione del gip del tribunale per i minorenni di Bologna Anna Filocamo che ha sciolto la riserva dopo l’udienza per il sedicenne accusato dell’omicidio del coetaneo Giuseppe Balboni. E’ stata dunque accolta la richiesta della procura dei minori guidata da Silvia Marzocchi. L’accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi e di occultamento di cadavere. (ANSA).