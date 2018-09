(ANSA) – ROMA, 27 SET – “L’obiettivo ragionevole è arrivare al 2,4-2,5%” del deficit/Pil. E’ quanto sottolineano fonti di governo del M5S e della Lega sul vertice, in corso a Palazzo Chigi, sulla Nota di aggiornamento del Def. Sarà seguito dal Consiglio dei ministri che dovrebbe mettere nero su bianco il documento. Nella prima parte della riunione, da quanto si è appreso, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno incontrato il ministro del Tesoro Giovanni Tria, che è stato alcuni minuti nella stanza del premier Giuseppe Conte, prima di lasciare la sede del governo, assieme al ministro per gli Affari europei Paolo Savona. I due sono ritornati dopo le 19 e il vertice è ripreso.