(ANSA) – ROMA, 27 SET – “L’auspicio è che la candidatura per ospitare gli Europei 2028, facendo leva sul prezioso lavoro svolto a livello internazionale dalla Figc, sia il punto d’arrivo, il riconoscimento di una strategia e di un’agenda sulle infrastrutture che dobbiamo sviluppare già da ora senza esitazioni, e non la ‘scusa’, spesso perdente, per giustificare ipotesi infrastrutturali non sempre adeguate”. Così il presidente dell’Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi, al workshop ‘Dall’amore per il calcio al calcio business’, che si è svolto a Milano calcio city. “L’importanza – sottolinea Abodi – è dare priorità agli interessi del sistema, del Paese e delle comunità, prima di quelli individuali e particolari e di farlo nei tempi e nei modi giusti”.