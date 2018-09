(ANSA) – ROMA, 27 SET – Il decreto Genova è in calendario alla Camera per la discussione generale lunedì 22 ottobre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo nel pomeriggio. Il decreto per la ricostruzione del ponte Morandi e gli altri interventi “ove presentato alla Camera” – questa la formula ufficiale – non é stato trasmesso e incardinato a Montecitorio. Da martedì 23 è previsto il voto sul provvedimento.