(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Faremo il congresso prima delle europee. Se vuole una data, per me le primarie si terranno l’ultima domenica di gennaio”. Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina, durante la registrazione del programma tv ‘Porta a Porta’. “Non credo all’esaurimento o alla fine del Pd – ha aggiunto – ma in una sua rinascita”. Con nuovi nomi?, ha chiesto il conduttore Bruno Vespa: “Certo – ha risposto Martina – Faremo per questo un congresso”. E alla domanda se al centro del congresso ci sarà eventualmente un’alleanza con il Movimento 5 Stelle, il leader Dem ha replicato: “Non credo si tratti di andare con l’uno o con l’altro, ma di dare una prospettiva al Paese”.