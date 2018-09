(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Ringrazio Umberto (Gandini, ndr) per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide”. Così, con un messaggio apparso sul sito ufficiale della società, il presidente della Roma, James Pallotta, ha salutato l’ad Gandini, che in serata ha ufficialmente lasciato il club giallorosso.