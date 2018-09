(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Diventare un giorno presidente della Roma? Perché no, ma il futuro non lo so prevedere. Quello che è certo è che cercherò di fare sempre il bene di questo club, da presidente, vicepresidente o anche semplice collaboratore”. Francesco Totti, in una intervista esclusiva all’Ansa all’evento per la presentazione del suo libro “Un Capitano”, racconta le sue aspettative per il futuro e l’amore che lo lega alla società giallorossa.