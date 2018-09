CARACAS – El presidente de Colombia, Iván Duque calificó al gobierno venezolano de autoritario. Y afirmó que su gobierno no puede estar a favor de otro que apoya a los grupos armados.

Reiteró también, que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, ya que no considera justa y adecuada su gestión en el poder. Por otro lado, aseguró que Colombia no desea una intervención militar en el país vecino.

Iván Duque considera que son más importantes la presión diplomática internacional, el aislamiento y la denuncia ante la Corte Penal Internacional.

“Lo que toda Latinoamérica espera es que haya un retorno a la democracia y a la libertad en Venezuela. Nosotros queremos una fraternidad con Venezuela pero es necesario tomar medidas internacionales para salir de la dictadura”, dijo Duque.

Acuartelamiento militar en la frontera colombo-venezolana

Tras las órdenes del gobierno Bolivariano de Venezuela, de instalar tropas militares en las fronteras con Colombia, el país vecino tomó previsiones y ordenó un acuartelamiento de las tropas ubicadas en esa zona.

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, que pertenece al Ministerio de Defensa del dicho país, emitió una resolución para ordenar el acuartelamiento inmediato de los funcionarios militares.

La medida tiene como objetivo el aumento de la capacidad operativa de las fuerzas militares del país.