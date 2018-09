(ANSA) – MILANO, 28 SET – “Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo”, per la carica di commissario straordinario per Genova, “coinvolto direttamente, anche tramite famiglia, nel disastro”. Lo dice Matteo Salvini a Milano. “Serve un manager, onesto, pulito, riconosciuto, il nome ce l’hanno sia Conte che Di Maio. Spero si chiuda oggi. Domenica e lunedì sarò a Genova”. Salvini non fa nomi ma osserva: “A me sarebbe piaciuto molto anche il sindaco Bucci”, ma “la decisone spetta a Conte”.