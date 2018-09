(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Una giornata bellissima, per la prima volta celebrata nel nostro centro che piano piano si aprirà totalmente. Grazie al lavoro delle federazioni e della scuola, oggi vediamo tantissimi ragazzi che conosceranno da vicino il mondo paralimpico sperando di lanciare un piccolo seme di rivoluzione culturale anche tra i giovani”. Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, apre così presso il centro di preparazione del ‘Tre Fontane’ a Roma alla XII Giornata nazionale paralimpica in corso, oltre che nella Capitale, anche a Milano e Reggio Calabria. Alla cerimonia, ha partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia: “Per la città un evento del genere ha una grande importanza – ha sottolineato Frongia – anche per l’impegno profuso da Roma Capitale in questi 12 anni di edizioni svolte”.