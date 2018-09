(ANSA) – BERLINO, 28 SET – Can Dündar “è un agente e ha violato il segreto di Stato”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sul giornalista turco, che alla fine ha deciso di non partecipare all’incontro in cancelleria.