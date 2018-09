(ANSA) – BRUXELLES, 28 SET – “Sono ottimista” che il quorum “sarà raggiunto” e che “la maggioranza dei cittadini che si recherà alle urne domenica sarà a favore dell’ingresso nella Nato e dell’accordo con la Grecia”, ma “ipoteticamente, se l’affluenza fosse bassa, il referendum è per testare la volontà dei cittadini, non il meccanismo di voto”. Così il vicepremier macedone per gli affari europei Bujar Osmani, durante un punto stampa a Bruxelles, a due giorni dal voto popolare in cui i cittadini macedoni dovranno esprimersi sull’intesa con Atene per il nuovo nome della Macedonia (Macedonia del Nord). “Nonostante le sfide interne, resteremo dedicati ai valori europei, Skopje è in modo irreversibile sulla strada verso l’Ue”, ha assicurato Osmani.