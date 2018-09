(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Attualmente non siamo competitivi per lo scudetto, ma nel calcio bisogna guardare avanti. Adesso è difficilissimo pensarci, credo più nella crescita della squadra per recuperare posizioni”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la Lazio. “E’ una gara importantissima per dare continuità, dobbiamo affrontare il derby col desiderio di vincerlo e ridare entusiasmo all’ambiente – sottolinea -. Quanto è importante per il mio futuro? È importante per il futuro della Roma. Io rappresento la Roma, non me stesso, e cerco di fare del mio meglio”.