(ANSA) – ROMA, 28 SET – “La Roma in difficoltà? Assolutamente no, siamo a inizio stagione e si può avere un momento così. È successo anche a noi nelle prime due gare. Nel derby non ci sono favoriti, spesso i pronostici sono stati ribaltati: certo per noi è una partita importantissima, incontreremo una grande squadra, la gestione dello stress e la fame faranno la differenza”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby contro la Roma in programma domani all’Olimpico. “Il derby è una partita a sé – ha aggiunto l’allenatore biancoceleste -. Vincere sarebbe una grandissima cosa, perché ci permetterebbe di dare seguito ai risultati positivi e aumentare la nostra autostima: per fare bilanci e classifiche è ancora presto, i quattro punti di distacco alla sesta giornata non vogliono dire nulla, ma vogliamo continuare a fare bene perché il campionato corre velocemente”.