(ANSA) – MILANO, 28 SET – “Si può chiamarla la settimana della verità, ci aspettano partite che possono rimetterci in carreggiata e in corsa con le prime della classifica”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari. Dopo la sfida con i sardi, i nerazzurri sono attesi dall’incontro con il Psv Eindhoven in Champions League (mercoledì) e il match con la Spal in campionato (domenica prossima). “Siamo nella condizione di riprendere quelle che sono scappate, facendo bene – ha proseguito -. Possiamo far vedere il nostro massimo come rendimento e potenzialità di squadra, che sono molte. Tutto passa però attraversi i risultati e l’entusiasmo, oltre che riuscire a mettere in condizione tutti i giocatori”.