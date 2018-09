(ANSA) – SAN PAOLO, 2 SET – Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni presidenziali in Brasile, non sarà dimesso oggi dall’ospedale di San Paolo dove è stato ricoverato dopo essere rimasto vittima di un attentato lo scorso 6 settembre. Lo hanno reso noto fonti mediche dell’Ospedale Albert Einstein, citate dai media locali. I medici che seguono Bolsonaro, infatti, hanno scoperto una infezione batterica in un catetere che gli è stato ritirato dall’addome, e hanno deciso di estendere il suo ricovero per controllare il quadro infettivo, con un trattamento di antibiotici di vari giorni. Bolsonaro (63 anni) è stato raggiunto da una coltellata all’addome lo scorso 6 settembre, durante un appuntamento della sua campagna elettorale a Minas Gerais e dal giorno seguente è ricoverato a San Paolo. Ieri fonti del suo partito avevano indicato che oggi poteva essere la giornata delle sue dimissioni dall’ospedale, per proseguire la sua convalescenza nella sua residenza a Rio de Janeiro.