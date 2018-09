(ANSA) – COPENAGHEN, 28 SET – L’operazione di polizia a Copenaghen è scattata in seguito ad un rapimento. Lo riporta il il quotidiano svedese Aftonbladet, sottolineando che la polizia cerca un’automobile. L’emittente danese Tv2 mostra un elicottero e squadre di ricerca della polizia sull’autostrada vicino a Roskilde, 25 km da Copenaghen, non lontano dal ponte per l’isola di Fulen. I ponti che collegano l’isola di Zeland, dove sorge la capitale Copenaghen, con l’isola centrale di Funen e con la Svezia, sono stati chiusi e sono stati fermati i traghetti verso la Germania e la Svezia. Si registrano lunghe code per l’accesso ai ponti.