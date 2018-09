(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Siamo per il massimo dialogo con l’Ue e non vedo l’ora di poter andare a Bruxelles a illustrare questa manovra, sono fiero di questa manovra. Interloquirò anche con gli altri leader Ue perché voglio il massimo coinvolgimento. L’Italia non è un problema per l’Europa ma vuole essere una risorsa per l’Europa”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un punto stampa davanti Palazzo Chigi.