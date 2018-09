(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Avremo tanto da fare stanotte, non è stata un’ottima giornata”. Sebastian Vettel, dopo aver chiuso le libere del Gp di Russia con un primo ed un quinto posto, sa che per la Ferrari vista al venerdì non sarà facile dare battaglia alle Mercedes. “E’ stata dura sul giro secco – ha detto il tedesco della Ferrari, riferendosi alle FP2 – Anche con la benzina abbiamo trovato difficoltà con le gomme, ma credo che in qualifica e in gara andrà meglio. Vogliamo la prima fila domani con entrambe le macchine. Non so se è possibile ma ci proviamo. Come ho già detto, però, la giornata non è stata buona specie per le gomme. Con l’anteriore sinistra è stata dura, ma in qualifica non è importante. Dobbiamo trovare qualcosa per la gara, però sono ottimista”.Kimi Raikkonen è stato di poche parole: “E’ solo venerdì, cercheremo di migliorare. Dobbiamo trovare la mescola giusta”. Il finlandese ha chiuso la seconda sessione di libere con il sesto tempo, lanciando però segnali incoraggianti con le gomme gialle.