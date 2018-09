(ANSA) – ASCOLI PICENO, 28 SET – Statale Salaria chiusa nel pomeriggio ad Ascoli Piceno a causa di un tir che si è ribaltato al km 171+700 in località Mozzano. Il mezzo pesante, condotto da un 22enne di Foggia rimasto praticamente illeso, si è ‘appoggiato’ sul guardrail e gran parte del carico di blocchi di marmo per scogliere si è riversato fuori dalla sede stradale: l’olio idraulico del tir si è però riversato in strada e per questo la Salaria è stata chiusa a scopo precauzionale in attesa che una ditta specializzata ripulisca l’asfalto. Intanto i vigili del fuoco hanno cosparso la strada di materiale assorbente per drenare l’olio e impedire che finisca nel sottostante torrente Fluvione, affluente del Tronto, inquinandone così le acque. Si segnalano disagi per la viabilità bloccata nella zona con la necessità per gli automobilisti, almeno per ora, di procedere per Venarotta e Roccafluvione per bypassare il tratto chiuso.