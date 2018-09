(ANSA) – ROMA, 28 SET – La Svizzera domina e vince la prova Under 23 del Mondiale su strada a Innsbruck (Austria), con Marc Hirschi, 22 anni, nato a Berna, che indossa la maglia iridata al termine di una prestazione superlativa. Il neocampione del mondo ha così bissato il successo nell’Europeo di categoria conquistato qualche mese fa. Prova opaca degli azzurrini, che hanno ottenuto solo il 16/o posto con Samuele Battistella, già staccato nel primo giro. Hirschi ha ricoperto i 179 chilometri del tracciato austriaco in 4h24’05”, precedendo di 15″ il belga Bjorg Lambrecht, secondo, e con lo stesso tempo il finlandese Jaakko Haenninen, terzo. L’Italia si presentava al via con Samuele Battistella, Alessandro Covi, Andrea Bagioli, Alessandro Fedeli, Matteo Sobrero e Alessandro Monaco (tutti non professionisti, al contrario di molti dei loro coetanei), ma soprattutto con l’obiettivo di migliorare il quinto posto ottenuto da Vincenzo Albanese nell’edizione 2017 della corsa iridata. Impresa fallita.