(ANSA) – VENEZIA, 28 SET – Lo svuotamento dell’hub per migranti a Bagnoli (Padova) costituisce per il presidente del Veneto Luca Zaia “non soltanto la dimostrazione che la pacchia per coop e affini è davvero finita, ma che l’aria nel Paese è cambiata in modo radicale”. “E’ un’ottima notizia – aggiunge Zaia, sentito dall’ANSA – che va nella direzione che tutti noi cittadini abbiamo sempre auspicato: che i centri immigrati di quel tipo vengano definitivamente chiusi. All’abbandono di Bagnoli speriamo possano presto far seguito anche le chiusure di Cona, Montagnana, Battaglia e di tutti gli altri centri collocati in Veneto”. “Si tratta anche – afferma – della legittimazione dell’azione del governo e del ministro dell’Interno Salvini, cominciata poco più di cento giorni fa con la nave di una Ong. Non una semplice azione dimostrativa, bensì continuativa e convinta, come dimostra anche l’attività nei confronti dei paesi da cui si originano i flussi migratori, vedi la recentissima visita in Tunisia”.