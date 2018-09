(ANSA) – PARIGI, 28 SET – “Dobbiamo essere coscienti che gli americani non saranno contenti di come è andata oggi pomeriggio, quindi domani ci aspetta una giornata difficile”. L’eroe del giorno, Francesco Molinari, è prudente, nonostante l’exploit dell’Europa e suo in particolare. “Con Tiger è stato un bel match – dice – io e Fleetwood sapevamo che giocavamo bene e siamo stati bravi a rimanere in paziente attesa e a non farci intimorire, nonostante alle prime buche non ci girasse troppo bene. Ma non è importante aver battuto Tiger, siamo venuti qui per fare altro, riportare la Ryder in Europa”. La svolta? “La vittoria odierna, altrimenti si chiudeva 4-0 – dice – ma anche la bravura di chi ha iniziato nel pomeriggio ed è partito forte. L’atmosfera è cambiata completamente, noi che siamo entrati più tardi sentivamo che che le ovazioni arrivavano quasi soltanto dal pubblico europeo. Questo ci ha aiutato molto”. Nulla è deciso. “Ci sono ancora 20 punti – avverte Molinari – e ne dobbiamo fare 9 e mezzo. La strada è ancora lunga”.