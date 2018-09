(ANSA) – NEW YORK, 28 SET – Per l’Italia la Libia rimane una priorità assoluta, ma il nostro Paese può giocare un ruolo fondamentale anche in Siria. E’ questo il messaggio dell’inviato speciale dell’Onu in Siria, Staffan de Mistura, in un’intervista all’ANSA. “Non si può dubitare che la Libia sia prioritaria per l’Italia – spiega – ma ricordiamo la crisi dei rifugiati scoppiata di fronte all’Europa a causa dell’evacuazione massiccia che avvenne dalla Siria, tutto questo ha un’implicazione”. “Alla riunione dell’altro giorno all’Onu sulla Siria – spiega De Mistura – c’erano tre italiani: io, il capo dell’agenzia per i rifugiati Filippo Grandi e l’Alto Rappresentante agli Esteri dell’Ue, Federica Mogherini”. Per l’inviato delle Nazioni Unite in Siria, è un chiaro segnale di come “l’Italia sia molto influente, l’Italia c’è”.