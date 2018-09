(ANSA) – ROMA, 28 SET – Il Saint-Etienne ha battuto 2-0 il Monaco, nell’anticipo dell’8/a giornata della Ligue 1. Nello stadio Geoffroy Guicard i gol del successo sono stati realizzati da Khazri al 41′ del primo tempo e al 9′ della ripresa. Il successo di stasera permette al Saint-Etienne di portarsi al secondo posto assoluto – ma con un partita in più – con 15 punti, dietro il PSG capolista che di punti ne ha invece 21 (sette partite, sette vittorie). Il Monaco di Jardim è sempre più in crisi: terz’ultimo in classifica, davanti solo al Nantes e al Guincamp, con 6 punti. Domani toccherà al PSG, impegnato alle 17,15 sul campo del Nizza.