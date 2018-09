(ANSA) – ROMA, 28 SET – Il Bayern Monaco frana nell’Olympiastadion di Berlino, contro l’Hertha che s’impone per 2-0 grazie alle reti di Ibisevic al 22′ e Duda al 44′ del primo tempo. La squadra della capitale tedesca, alla luce del successo di stasera nell’anticipo della 6/a giornata della Bundesliga, è riuscita ad affiancare proprio i bavaresi al vertice della classifica, con 13 punti. Borussia Dortmund e Werder Brema seguono a quota 11 e domani giocheranno rispettivamente contro il Bayer Leverkusen in trasferta alle 18,30 e lo Stoccarda sempre in trasferta, ma alle 15,30.