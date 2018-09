(ANSA) – ROMA, 28 SET – L’Italia vince 3-2 al tie-break contro la Polonia, nella seconda e ultima partita del Girone J della Final six disputata a Torino, ma non basta. Gli azzurri vengono ugualmente eliminati dal Mondiale di pallavolo: avrebbero dovuto imporsi per 3-0, ma non ci sono riusciti. Di 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11 il punteggio finale.