(ANSA) – WELLINGTON, 29 SET – C’è un disperso tra i 47 passeggeri che si sono salvati dopo che l’aeroplano su cui viaggiavano, diretto all’isola di Chuuk, è precipitato in una laguna del Pacifico poco dopo il decollo. Lo rende noto la compagnia aerea. La compagnia di bandiera di Papua Nuova Guinea, che ieri aveva affermato che tutti i 47 a bordo erano sopravvissuti all’incidente, ha fatto sapere che un uomo manca invece all’appello. La compagnia aerea non ha voluto fornire dettagli sull’età o sulla nazionalità del disperso, precisando che sta lavorando insieme alle autorità locali, ospedali e investigatori per trovarlo. Il salvataggio è avvenuto via mare, con le barche che hanno raccolto i passeggeri e l’equipaggio dall’aereo semisommerso in un arcipelago della Micronesia. Sei passeggeri sono ricoverati in ospedale in condizioni stazionarie.