(ANSA) – ROMA, 29 SET – È iniziato con una vittoria il Mondiale femminile di pallavolo della nazionale italiana che in mattinata, a Sapporo in Giappone, ha battuto 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) la Bulgaria. Convincente la prestazione delle azzurre, nettamente superiori rispetto alle avversarie mai capaci, ad eccezione delle prime fasi del secondo set, di impensierire le ragazze di Davide Mazzanti. Miglior marcatrice del match è stata Paola Egonu con 17 punti, ben assistita da una brillante Miriam Sylla (16 punti). Netto il divario a muro tra le due formazioni: 11 quelli messi a segno dall’Italia (4 di Egonu) contro i 4 bulgari. Domani Chirichella e compagne torneranno in campo per affrontare il Canada.