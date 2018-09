(ANSA) – CAGLIARI, 29 SET – Un uomo di 56 anni è morto carbonizzato nella sua abitazione a Uta, in provincia di Cagliari. L’incendio, scoppiato ieri notte, ha interessato un’abitazione di due piani in via Santa Maria. La vittima è rimasta bloccata dalle fiamme e dal fumo, non riuscendo a mettersi in salvo. I vicini di casa hanno subito chiamato i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno trovato il cadavere. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Iglesias e del comando provinciale di Cagliari e i carabinieri. (ANSA).