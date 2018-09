(ANSA) – VERONA, 29 SET – Travolge e uccide un pedone, poi fugge in auto ma ci ripensa, chiede informazioni al 118 e torna sul luogo dell’incidente chiedendo informazioni agli agenti, e infine viene arrestato per omicidio stradale. L’episodio si è verificato nella notte a Verona, a un incrocio della circonvallazione interna della città scaligera. La vittima è un cittadino estone di 50 anni, che si trovava in città per la fiera Marmomac e stava passeggiando con un connazionale. Mentre i vigili urbani stavano compiendo i rilievi, sul posto si sono presentati due giovani, di 20 e 21 anni, residenti in provincia, che hanno assistito alle operazioni di rilievo. Messi alle strette dagli agenti, i due hanno confessato di aver causato l’incidente e hanno fatto ritrovare l’auto, parcheggiata a un centinaio di metri di distanza. Erano entrambi di rientro da un sagra di paese. (ANSA).