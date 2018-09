(ANSA) – FIRENZE, 29 SET – Si rincorrono pure all’anagrafe, non solo sul ring, i grandi campioni mondiali di pugilato Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti. Nati entrambi nel 1938, ora fanno gli 80 anni. Benvenuti già ad aprile, adesso Mazzinghi, il prossimo 3 ottobre nella sua Pontedera (Pisa). “Con Benvenuti ci dividono sei mesi, ci siamo arrivati agli 80 tondi tondi – dice oggi Mazzinghi -. Questa è un età importante per tutti, puoi tirare le somme della vita e vedere il mondo con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto non è stato inutile, quindi il bilancio è positivo”. E proprio a questo traguardo l’ex campione del mondo Mazzinghi manda un messaggio ai giovani: “Alle nuove generazioni, in questa fase storica molto complessa, voglio dire di insistere sempre anche quando le situazioni si fanno difficili. Io ho avuto una carriera molto dura ma il mio carattere di combattente e la grande fede mi hanno aiutato a superare momenti molto complicati”.