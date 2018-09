(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 29 SET – “La squadra gioca bene ma non riesce a raggiungere la vittoria, questo sta diventando un peso per tutti noi. La presenza della società è importante”. Lo ha sottolineato Rino Gattuso alla vigilia della trasferta del Milan con il Sassuolo. “E’ un momento in cui siamo in difficoltà di risultati, avere la società a stretto contatto ci ha fatto molto piacere – ha aggiunto l’allenatore -. Anche oggi sono qua, in questo momento può farci solo bene. Dobbiamo andare alla ricerca non di tristezza ma di tranquillità. Ne abbiamo bisogno”.