(ANSA) – GENOVA, 29 SET – “Tra le trasferte affrontate fino ad ora, questa sarà la più delicata e difficile”. Davide Ballardini non nasconde i timori per la gara di domani con il Frosinone. Il suo Genoa fino ad ora ha sempre vinto in casa ma sempre perso, subendo ben 9 gol, lontano dal Ferraris. “Ci vorrà tutto: attenzione, corsa, lotta. Dovremo essere squadra in ogni momento- ha spiegato il tecnico -. Non temo l’ambiente piuttosto le loro motivazioni. Dovremo giocare contro una squadra piena di tutto: dalla rabbia alla voglia”. Per il tecnico sarà “fondamentale” evitare cali di tensione. “Per il Frosinone il campionato inizia domani,se guardiamo il loro cammino hanno affrontate squadre come Roma, Lazio e Juventus. Ce la metteranno tutta e dovremo farlo anche noi altrimenti non solo rischi di soffrire ma proprio di soccombere”.