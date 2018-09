(ANSA) – NUORO, 29 SET – Un’escursionista di 34 anni, Antonella Coghe di Nughedu Santa Vittoria (Oristano), è morta nel Supramonte di Baunei, in località Bacu Mudaloru, in provincia di Nuoro, mentre affrontava una scalata su una parete rocciosa. La donna, che si trovava in escursione con un suo amico, poco prima delle 10, per cause da accertare, improvvisamente è scivolata e precipitata nel vuoto. Inutili i soccorsi del 118 arrivati sul posto a bordo di un elicottero. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. (ANSA).