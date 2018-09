(ANSA) – BANGKOK, 29 SET – Mentre la situazione a Palu e nell’intera fascia costiera colpita dallo tsunami a Sulawesi rimane disperata, i media indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo di 21 anni che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma di magnitudo 7,5, finché non è decollato un jet della Batik Air a cui stava impartendo istruzioni. Mentre la struttura crollava, scrive il Jakarta Post, il ragazzo è poi saltato dal quarto piano, morendo stamattina in ospedale per le ferite riportate. L’aereo era partito in tempo, scampando al disastro.